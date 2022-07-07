***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 12:39
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042934
BIST
12:372.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,54
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:3717,2976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0821
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:3717,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1477
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:37969,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,96
|Açılış
|: 969,67
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:37
|IZFAS
|2,47
|2.955.306
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.301.286
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.656.018
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,80
|15.865.620
|% 8,92
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,00
|8.925.271
|% -4,99
|
|KZBGY
|85,15
|1.733.348
|% -4,33
|
|OYLUM
|2,67
|6.516.099
|% -3,26
|
|EUKYO
|3,24
|159.927
|% -2,99
|
|THYAO
|48,32
|1.226.797.279
|% -0,21
|
|SISE
|21,36
|628.703.220
|% 0,00
|
|EREGL
|26,10
|628.068.984
|% -2,10
|
|SASA
|41,14
|477.732.099
|% 2,08
|
|TUPRS
|239,00
|455.337.937
|% -2,37
|
|YKBNK
|4,25
|256.049.774
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,75
|153.868.336
|% -0,36
|
|TSKB
|2,04
|81.169.347
|% 0,99
|
|AKBNK
|8,01
|314.976.135
|% 1,26
|
|ISCTR
|4,47
|168.788.306
|% 0,68
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2877
|17,2993
|% 0,49
|
|Euro
|17,6783
|17,7042
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,6719
|20,7755
|% 1,03
|
|Frank
|17,7173
|17,8241
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5944
|4,6174
|% 0,49
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,20
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,25
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.518
|6.610
|2,00
|
|Yarım
|3.190
|3.232
|1,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,07
|