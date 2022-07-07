***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 12:21
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042915
BIST
15:172.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:1717,2263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:1717,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0612
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:17965,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,90
|Açılış
|: 965,61
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:15
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.188.836
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.637.680
|% 9,94
|
|FONET
|13,89
|23.286.750
|% 9,63
|
|PSGYO
|9,78
|95.324.348
|% 9,40
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|176,00
|10.377.968
|% -5,53
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,31
|6.782.089
|% -2,74
|
|AKSGY
|2,95
|14.574.870
|% -2,64
|
|THYAO
|48,90
|2.599.585.951
|% 0,99
|
|SISE
|21,42
|862.516.354
|% 0,28
|
|EREGL
|26,18
|814.938.519
|% -1,80
|
|TUPRS
|239,90
|689.222.470
|% -2,00
|
|SASA
|41,08
|577.429.737
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,82
|470.490.500
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,34
|498.315.181
|% 3,58
|
|ODAS
|2,85
|268.682.043
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,12
|485.709.972
|% 2,65
|
|THYAO
|48,90
|2.599.585.951
|% 0,99
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2070
|17,2180
|% 0,01
|
|Euro
|17,5717
|17,6138
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,5268
|20,6298
|% 0,32
|
|Frank
|17,6193
|17,7254
|% -0,23
|
|Riyal
|4,5712
|4,5941
|% -0,02
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,99
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.484
|6.571
|-37,00
|
|Yarım
|3.173
|3.213
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,00
|