***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 15:39
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060157
BIST
16:323.348
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 124,83
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.350
En Düşük
3.248
16:3218,2276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:3218,1022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0167
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:321.002,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.002,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KRDMD
|12,88
|2.734.972.108
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.410.625
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.886.847
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.546.584
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.821.521.356
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|50.647.438
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,20
|74.443.471
|% -8,57
|
|DOGUB
|10,45
|16.993.387
|% -7,28
|
|MOBTL
|2,29
|196.962.990
|% -6,15
|
|EGGUB
|73,00
|99.017.120
|% -4,89
|
|YKBNK
|8,21
|8.891.925.793
|% 5,12
|
|EREGL
|30,86
|6.943.082.474
|% 9,51
|
|THYAO
|73,55
|6.007.917.046
|% 2,44
|
|GARAN
|25,78
|5.888.110.715
|% 5,74
|
|AKBNK
|14,24
|5.759.723.136
|% 9,29
|
|YKBNK
|8,21
|8.891.925.793
|% 5,12
|
|EKGYO
|4,38
|4.013.082.500
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,24
|5.759.723.136
|% 9,29
|
|ISCTR
|9,59
|3.671.831.915
|% 8,48
|
|GARAN
|25,78
|5.888.110.715
|% 5,74
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2175
|18,2276
|% 0,15
|
|Euro
|18,0953
|18,1022
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,8915
|20,9963
|% 0,01
|
|Frank
|18,5041
|18,6156
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8338
|4,8581
|% 0,15
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,89
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.760
|6.811
|46,00
|
|Yarım
|3.294
|3.330
|23,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,77
|96,77
|3,75
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:47RHEAG
Yüzde 7.48 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 784 adet işlem
-
16:46VKGYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 983, 427 adet işlem
-
16:45SMRTG
Yüzde 9.05 oranında artışla 44.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 464, 780 adet işlem
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 48 artarak (% 4.62 ) 3, 656
-
16:44VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 902, 868 adet işlem