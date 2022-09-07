***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 10:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060866
BIST
11:223.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -32,58
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:2218,2493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:2218,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0474
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:22998,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,98
|Açılış
|: 998,36
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:22
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|81.070.903
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ORGE
|12,93
|44.052.096
|% 9,58
|
|MTRKS
|34,68
|7.397.244
|% -9,97
|
|ALKA
|65,50
|24.047.492
|% -7,16
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,28
|28.179.194
|% -6,44
|
|FADE
|9,33
|101.497.112
|% -5,76
|
|YKBNK
|7,96
|3.399.517.871
|% -3,86
|
|AKBNK
|15,05
|2.649.431.988
|% -3,34
|
|THYAO
|73,35
|2.255.963.397
|% -0,41
|
|EKGYO
|4,60
|1.735.253.946
|% 2,00
|
|GARAN
|25,10
|1.485.724.830
|% -3,01
|
|YKBNK
|7,96
|3.399.517.871
|% -3,86
|
|EKGYO
|4,60
|1.735.253.946
|% 2,00
|
|AKBNK
|15,05
|2.649.431.988
|% -3,34
|
|ISCTR
|10,16
|1.473.028.660
|% -3,51
|
|VAKBN
|10,70
|1.449.545.979
|% 6,15
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2223
|18,2493
|% 0,08
|
|Euro
|18,0910
|18,0987
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,9230
|21,0280
|% -0,05
|
|Frank
|18,4905
|18,6019
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,95
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.763
|6.854
|14,00
|
|Yarım
|3.295
|3.345
|6,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|92,18
|92,18
|-0,65
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Seans Raporu
11:22
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