***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 10:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060869
BIST
11:523.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -21,02
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:5218,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:5218,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:52999,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,74
|Açılış
|: 999,07
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ORGE
|12,98
|50.262.631
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|82.826.872
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|22.419.944
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.629.149
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,18
|33.588.964
|% -7,57
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|SANEL
|10,05
|1.088.152
|% -6,51
|
|ALKA
|66,35
|28.398.416
|% -5,95
|
|YKBNK
|8,07
|3.889.099.329
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,13
|3.058.144.978
|% -2,83
|
|THYAO
|74,15
|2.522.472.362
|% 0,68
|
|EKGYO
|4,74
|2.376.092.044
|% 5,10
|
|ISCTR
|10,31
|1.720.011.096
|% -2,09
|
|EKGYO
|4,74
|2.376.092.044
|% 5,10
|
|YKBNK
|8,07
|3.889.099.329
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,13
|3.058.144.978
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,31
|1.720.011.096
|% -2,09
|
|VAKBN
|10,80
|1.631.553.422
|% 7,14
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2242
|18,2473
|% 0,07
|
|Euro
|18,0698
|18,0786
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9150
|21,0199
|% -0,09
|
|Frank
|18,4914
|18,6028
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,90
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.763
|6.854
|14,00
|
|Yarım
|3.295
|3.346
|7,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|92,08
|92,08
|-0,75
|