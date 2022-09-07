***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 17:16
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061073
BIST
17:043.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 25,50
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:0418,2269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 18,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:0418,0908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
17:04998,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,14
|Açılış
|: 998,52
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ORGE
|12,98
|55.445.259
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.307.785.455
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.672.704
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|169.115.359
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.156.734
|% -9,97
|
|FADE
|9,20
|190.387.925
|% -7,07
|
|VKING
|7,13
|7.222.287
|% -6,68
|
|ALKA
|65,85
|57.166.264
|% -6,66
|
|YKBNK
|7,95
|7.145.116.048
|% -3,99
|
|THYAO
|75,60
|6.769.764.512
|% 2,65
|
|AKBNK
|15,14
|6.031.136.485
|% -2,76
|
|EKGYO
|4,96
|5.307.785.455
|% 9,98
|
|SISE
|26,40
|4.509.159.485
|% 3,37
|
|EKGYO
|4,96
|5.307.785.455
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,95
|7.145.116.048
|% -3,99
|
|AKBNK
|15,14
|6.031.136.485
|% -2,76
|
|ISCTR
|10,19
|3.593.983.190
|% -3,23
|
|VAKBN
|10,73
|2.973.207.652
|% 6,45
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2152
|18,2269
|% -0,04
|
|Euro
|18,0782
|18,0908
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,7412
|20,8452
|% -0,92
|
|Frank
|18,4687
|18,5799
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8365
|4,8607
|% 0,03
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,39
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,95
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.765
|6.835
|-5,00
|
|Yarım
|3.296
|3.339
|0,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.672
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|89,32
|89,32
|-3,51
|