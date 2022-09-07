***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 17:51
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061091
BIST
17:393.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,62
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:3918,2264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:3918,1447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0934
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1475
En Düşük
18,0019
17:391.002,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.002,58
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.003,65
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:37
|AVOD
|2,75
|176.596.285
|% 10,00
|
|ORGE
|12,98
|55.497.244
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.890.464.645
|% 9,98
|
|SELGD
|5,73
|4.755.091
|% 9,98
|
|MTRKS
|34,68
|9.464.241
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|170.108.013
|% -9,97
|
|FADE
|9,01
|201.396.497
|% -8,99
|
|ICBCT
|8,13
|266.973.598
|% -6,77
|
|VKING
|7,13
|7.333.027
|% -6,68
|
|THYAO
|75,00
|7.849.812.197
|% 1,83
|
|YKBNK
|7,89
|7.495.698.961
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,13
|6.599.832.009
|% -2,83
|
|EKGYO
|4,96
|5.890.464.645
|% 9,98
|
|SISE
|26,38
|4.960.089.468
|% 3,29
|
|EKGYO
|4,96
|5.890.464.645
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,89
|7.495.698.961
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,13
|6.599.832.009
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,14
|3.958.968.160
|% -3,70
|
|VAKBN
|10,70
|3.239.768.997
|% 6,15
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2178
|18,2276
|% -0,04
|
|Euro
|18,1344
|18,1440
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,8092
|20,9135
|% -0,59
|
|Frank
|18,4929
|18,6043
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8346
|4,8589
|% -0,01
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,86
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.768
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.298
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,12
|
|B. Petrol
|89,66
|89,66
|-3,17
|
Seans Raporu
17:37
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