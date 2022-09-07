***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 17:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061095
BIST
17:453.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 16,93
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:4518,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:4518,1573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1060
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1573
En Düşük
18,0019
17:451.003,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.003,69
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.003,85
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ORGE
|12,98
|55.497.244
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|SELGD
|5,73
|4.790.416
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.802.311
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|MTRKS
|34,68
|9.500.933
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|170.158.291
|% -9,97
|
|FADE
|9,01
|201.396.497
|% -8,99
|
|ICBCT
|8,10
|274.986.199
|% -7,11
|
|TSKB
|6,69
|173.836.360
|% -6,95
|
|THYAO
|75,05
|8.082.251.207
|% 1,90
|
|YKBNK
|7,94
|7.750.355.339
|% -4,11
|
|AKBNK
|15,26
|6.808.489.746
|% -1,99
|
|EKGYO
|4,93
|6.149.757.208
|% 9,31
|
|SISE
|26,34
|5.065.992.229
|% 3,13
|
|EKGYO
|4,93
|6.149.757.208
|% 9,31
|
|YKBNK
|7,94
|7.750.355.339
|% -4,11
|
|AKBNK
|15,26
|6.808.489.746
|% -1,99
|
|ISCTR
|10,28
|4.145.532.517
|% -2,37
|
|VAKBN
|10,58
|3.368.456.413
|% 4,96
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2221
|18,2346
|% 0,00
|
|Euro
|18,1325
|18,1431
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,8205
|20,9249
|% -0,54
|
|Frank
|18,4922
|18,6036
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8337
|4,8580
|% -0,03
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|8,92
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.859
|19,00
|
|Yarım
|3.297
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,16
|
|B. Petrol
|90,22
|90,22
|-2,61
|