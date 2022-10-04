***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 16:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067005
BIST
16:423.463
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 70,42
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:4218,5573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:4218,4313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2043
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:421.019,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.019,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:42
|AKSA
|66,00
|526.714.449
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.285.709
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.398.547.811
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,31
|373.939.496
|% 9,95
|
|BARMA
|54,95
|189.523.205
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,90
|6.537.744.435
|% 2,90
|
|SASA
|78,40
|3.398.547.811
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,67
|3.254.693.459
|% 2,10
|
|YKBNK
|8,01
|3.040.415.969
|% 3,09
|
|VAKBN
|8,00
|3.033.647.122
|% 4,99
|
|VAKBN
|8,00
|3.033.647.122
|% 4,99
|
|YKBNK
|8,01
|3.040.415.969
|% 3,09
|
|EKGYO
|4,24
|1.540.910.590
|% 0,00
|
|HALKB
|8,28
|2.393.303.700
|% 7,95
|
|TSKB
|2,67
|771.104.308
|% 0,75
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5334
|18,5573
|% 0,04
|
|Euro
|18,4191
|18,4313
|% 1,12
|
|Sterlin
|21,0275
|21,1330
|% 0,43
|
|Frank
|18,7089
|18,8216
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9152
|4,9399
|% -0,10
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,60
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.790
|6.893
|107,00
|
|Tam
|6.816
|6.876
|3,00
|
|Yarım
|3.321
|3.359
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,13
|
|B. Petrol
|91,09
|91,09
|2,23
|
Seans Raporu
16:42
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16:57BARMA
Yüzde 9.84 oranında artışla 54.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 950 adet işlem
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16:56PGSUS
Yüzde 6.74 oranında artışla 270.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 097, 246 adet işlem
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16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
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16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, AKSEN
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 62 artarak (% 2.14 ) 3, 086