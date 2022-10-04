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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

04.10.2022 16:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067007


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  3.392  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSA 66,00 526.363.329 % 10,00  
SEKFK 8,37 40.283.825 % 9,99  
PAMEL 125,90 52.030.048 % 9,96  
SASA 78,40 3.396.953.939 % 9,96  
BARMA 54,95 187.454.283 % 9,94  
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16:29 Alış Satış %  
Dolar 18,5270 18,5489 % -0,01  
Euro 18,4092 18,4264 % 1,09  
Sterlin 20,9971 21,1024 % 0,28  
Frank 18,7348 18,8477 % 0,63  
Riyal 4,9163 4,9410 % -0,08  
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16:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 9,75  
Altın Gr. 1.020 1.020 5,94  
Cumhuriyet 6.797 6.900 114,00  
Tam 6.822 6.890 17,00  
Yarım 3.324 3.366 9,00  
Çeyrek 1.665 1.683 4,00  
Gümüş.Ons 20,94 20,97 0,25  
Gümüş Gr. 12,51 12,53 0,17  
B. Petrol 91,34 91,34 2,48  
Seans Raporu 16:29
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