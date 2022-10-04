***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 17:14
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067071
BIST
17:183.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 67,38
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
17:1818,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
17:1818,4822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2552
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4915
En Düşük
18,1735
17:181.022,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.021,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.024,21
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler17:16
|AKSA
|66,00
|527.751.771
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.438.980
|% 9,99
|
|DAPGM
|43,88
|44.485.442
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.402.730.059
|% 9,96
|
|PAMEL
|125,90
|58.521.947
|% 9,96
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,90
|6.948.235.155
|% 2,90
|
|AKBNK
|12,53
|3.463.628.781
|% 0,97
|
|SASA
|78,40
|3.402.730.059
|% 9,96
|
|VAKBN
|7,83
|3.254.383.916
|% 2,76
|
|YKBNK
|7,91
|3.235.207.771
|% 1,80
|
|VAKBN
|7,83
|3.254.383.916
|% 2,76
|
|YKBNK
|7,91
|3.235.207.771
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,23
|1.608.468.014
|% -0,24
|
|HALKB
|8,17
|2.659.139.171
|% 6,52
|
|TSKB
|2,65
|800.082.625
|% 0,00
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5571
|18,5798
|% 0,16
|
|Euro
|18,4738
|18,4822
|% 1,40
|
|Sterlin
|21,0522
|21,1578
|% 0,54
|
|Frank
|18,7861
|18,8992
|% 0,90
|
|Riyal
|4,9182
|4,9428
|% -0,04
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|12,64
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|8,86
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.829
|6.905
|32,00
|
|Yarım
|3.328
|3.373
|16,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.687
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,14
|
|B. Petrol
|90,68
|90,68
|1,82
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31SMRTG
Yüzde 5.79 oranında artışla 75.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 803, 876 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 3, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 69, 798.00 milyon TL de
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17:30TUKAS
Yüzde 6.60 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 022, 592 adet işlem
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17:28HEKTS
Yüzde 7.23 oranında artışla 61.55 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 660, 684 adet işlem
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17:27ENJSA
Yüzde 6.64 oranında artışla 19.28 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 023, 579 adet işlem