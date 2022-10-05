***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2022 13:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067362
BIST
17:423.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 17,39
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:4218,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:4218,1801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0076
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:421.015,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,58
|Açılış
|: 1.015,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KONYA
|1.490,50
|138.863.079
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|79.063.421
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|242.785.850
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,43
|58.596.444
|% 9,93
|
|MEGAP
|4,43
|58.596.444
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|131.667.171
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.400
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|RODRG
|34,68
|5.215.389
|% -6,77
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|THYAO
|84,65
|5.238.098.756
|% -0,06
|
|SASA
|86,65
|4.069.818.551
|% 1,70
|
|SISE
|29,94
|3.987.221.090
|% 1,63
|
|ASELS
|31,48
|2.880.993.486
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.195.550.583
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.195.550.583
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.696.609.868
|% -0,12
|
|AKBNK
|12,91
|1.991.648.567
|% 0,08
|
|ISCTR
|8,33
|1.199.953.463
|% -0,24
|
|ODAS
|7,56
|1.065.178.378
|% 3,99
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5724
|18,5877
|% 0,02
|
|Euro
|18,1757
|18,1801
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,5755
|20,6787
|% -0,44
|
|Frank
|18,6235
|18,7357
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,01
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-10,81
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.813
|6.872
|-59,00
|
|Yarım
|3.319
|3.360
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,34
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,26
|
|B. Petrol
|96,75
|96,75
|2,33
|