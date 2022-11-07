***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:56
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077190
BIST
11:574.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 91,18
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:5718,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0411
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:5718,6166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1253
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
11:571.002,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.002,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:56
|EREGL
|36,62
|4.801.080.853
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|69.069.151
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|61.167.704
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|253.627.785
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|13.777.152
|% -9,93
|
|PRKME
|14,20
|77.773.695
|% -9,15
|
|ULAS
|8,49
|5.589.182
|% -8,71
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|AYDEM
|17,47
|354.524.653
|% -7,71
|
|EREGL
|36,62
|4.801.080.853
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,88
|3.462.869.105
|% 6,77
|
|THYAO
|103,60
|2.767.517.529
|% -0,58
|
|SASA
|146,80
|1.765.008.293
|% 2,30
|
|TUPRS
|435,00
|1.332.196.611
|% 1,59
|
|KRDMD
|13,88
|3.462.869.105
|% 6,77
|
|EKGYO
|4,68
|1.058.472.370
|% 1,74
|
|EREGL
|36,62
|4.801.080.853
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,23
|1.022.615.389
|% 3,13
|
|HALKB
|8,83
|908.281.841
|% 3,40
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6071
|% 0,22
|
|Euro
|18,6037
|18,6145
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,1391
|21,2451
|% 0,36
|
|Frank
|18,6504
|18,7628
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9366
|4,9613
|% 0,23
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,88
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.701
|6.759
|125,00
|
|Yarım
|3.265
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,88
|97,88
|-0,69
|
Seans Raporu
11:56
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12:10XU100
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12:07KRDMB
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