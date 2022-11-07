***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:58
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077196
BIST
11:554.309
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 91,66
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:5518,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0415
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:5518,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1308
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
11:551.002,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,55
|Açılış
|: 1.002,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:52
|EREGL
|36,62
|4.801.080.853
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|69.069.151
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|61.167.704
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|253.627.785
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|13.777.152
|% -9,93
|
|PRKME
|14,20
|77.773.695
|% -9,15
|
|ULAS
|8,49
|5.589.182
|% -8,71
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|AYDEM
|17,47
|354.524.653
|% -7,71
|
|EREGL
|36,62
|4.801.080.853
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,88
|3.462.869.105
|% 6,77
|
|THYAO
|103,60
|2.767.517.529
|% -0,58
|
|SASA
|146,80
|1.765.008.293
|% 2,30
|
|TUPRS
|435,00
|1.332.196.611
|% 1,59
|
|KRDMD
|13,88
|3.462.869.105
|% 6,77
|
|EKGYO
|4,68
|1.058.472.370
|% 1,74
|
|EREGL
|36,62
|4.801.080.853
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,23
|1.022.615.389
|% 3,13
|
|HALKB
|8,83
|908.281.841
|% 3,40
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5977
|18,6083
|% 0,23
|
|Euro
|18,6042
|18,6200
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,1701
|21,2763
|% 0,51
|
|Frank
|18,6584
|18,7708
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9361
|4,9608
|% 0,22
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-8,31
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.699
|6.755
|121,00
|
|Yarım
|3.264
|3.302
|58,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,33
|-0,14
|
|B. Petrol
|97,95
|97,95
|-0,62
|
Seans Raporu
11:52
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