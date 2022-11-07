***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 16:14
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077467
BIST
16:394.329
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 112,11
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:3918,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:3918,5705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0792
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:391.003,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.003,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BFREN
|2.332,90
|92.256.010
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|23.137.910
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.998.717.016
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.526.668
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|76.442.122
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|17.005.410
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|PRKME
|14,33
|136.266.827
|% -8,32
|
|EGEPO
|14,37
|30.622.654
|% -8,18
|
|BTCIM
|38,92
|41.704.778
|% -7,47
|
|THYAO
|104,90
|7.604.594.832
|% 0,67
|
|KRDMD
|13,80
|6.232.663.958
|% 6,15
|
|EREGL
|36,62
|4.998.717.016
|% 9,97
|
|TUPRS
|441,60
|4.092.187.009
|% 3,13
|
|PETKM
|14,46
|3.951.446.031
|% 3,29
|
|EKGYO
|4,78
|3.933.955.555
|% 3,91
|
|KRDMD
|13,80
|6.232.663.958
|% 6,15
|
|ISCTR
|9,29
|2.582.228.770
|% 3,80
|
|PETKM
|14,46
|3.951.446.031
|% 3,29
|
|HALKB
|8,82
|2.408.169.831
|% 3,28
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5932
|18,6052
|% 0,21
|
|Euro
|18,5616
|18,5705
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2589
|21,3655
|% 0,93
|
|Frank
|18,7271
|18,8399
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9348
|4,9595
|% 0,19
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,56
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-5,00
|
|Tam
|6.721
|6.770
|136,00
|
|Yarım
|3.275
|3.310
|66,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,01
|98,01
|-0,56
|
Seans Raporu
16:39
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16:53SAHOL
Yüzde 7.77 oranında artışla 36.88 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 963, 253 adet işlem
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16:51KRTEK
Yüzde 5.83 oranında artışla 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 091, 278 adet işlem
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ARCLK, TOASO
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KOZAA, SAHOL
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 33 artarak (% 2.83 ) 3, 825