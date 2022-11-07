***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 16:17
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077468
BIST
16:384.327
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 110,06
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:3818,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:3818,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0825
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:381.003,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.003,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:38
|BFREN
|2.332,90
|92.162.694
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|23.134.038
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.998.331.151
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.526.668
|% 9,96
|
|IMASM
|131,50
|31.288.798
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.997.130
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|PRKME
|14,36
|135.999.745
|% -8,13
|
|EGEPO
|14,39
|30.370.858
|% -8,05
|
|BTCIM
|38,90
|41.499.828
|% -7,51
|
|THYAO
|104,90
|7.582.636.845
|% 0,67
|
|KRDMD
|13,78
|6.223.392.008
|% 6,00
|
|EREGL
|36,62
|4.998.331.151
|% 9,97
|
|TUPRS
|440,70
|4.055.158.122
|% 2,92
|
|PETKM
|14,46
|3.930.136.716
|% 3,29
|
|EKGYO
|4,78
|3.927.328.256
|% 3,91
|
|KRDMD
|13,78
|6.223.392.008
|% 6,00
|
|ISCTR
|9,27
|2.562.903.047
|% 3,58
|
|PETKM
|14,46
|3.930.136.716
|% 3,29
|
|HALKB
|8,81
|2.401.575.060
|% 3,16
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5975
|18,6029
|% 0,20
|
|Euro
|18,5657
|18,5738
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2460
|21,3526
|% 0,87
|
|Frank
|18,7199
|18,8326
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,19
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,80
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.774
|-15,00
|
|Tam
|6.717
|6.764
|130,00
|
|Yarım
|3.273
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|98,02
|98,02
|-0,55
|
Seans Raporu
16:38
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16:53SAHOL
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16:51KRTEK
Yüzde 5.83 oranında artışla 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 091, 278 adet işlem
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16:50
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KOZAA, SAHOL
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 33 artarak (% 2.83 ) 3, 825