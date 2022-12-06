***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 13:26
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084735
BIST
13:305.029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 70,90
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
13:3018,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
13:3019,5820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0332
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
13:301.062,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.062,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler13:30
|BARMA
|122,10
|29.930.007
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|648.138
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.126.527
|% 9,99
|
|RHEAG
|3,97
|13.842.011
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|7.673.148
|% 9,96
|
|ALFAS
|199,30
|377.443.386
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|844.328.642
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|10.346.892
|% -9,91
|
|EKIZ
|18,37
|527.638
|% -9,06
|
|KGYO
|27,66
|27.633.041
|% -7,74
|
|KRDMD
|16,76
|6.994.908.874
|% 3,27
|
|THYAO
|137,50
|4.828.152.426
|% -0,79
|
|EREGL
|42,58
|4.144.967.284
|% 0,33
|
|ASELS
|49,58
|2.677.031.201
|% -0,40
|
|SISE
|40,16
|2.629.516.693
|% 3,93
|
|KRDMD
|16,76
|6.994.908.874
|% 3,27
|
|EKGYO
|7,28
|1.417.023.785
|% 0,14
|
|ADESE
|1,83
|344.647.250
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,36
|2.614.023.290
|% 0,49
|
|ISCTR
|10,33
|1.446.994.784
|% 1,77
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6398
|% 0,01
|
|Euro
|19,5679
|19,5820
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6219
|22,7353
|% -0,02
|
|Frank
|19,6983
|19,8170
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,87
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|3,80
|
|Cumhuriyet
|7.107
|7.215
|-72,00
|
|Tam
|7.151
|7.197
|29,00
|
|Yarım
|3.463
|3.518
|13,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.759
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|-0,64
|