***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 13:26
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084736
BIST
14:434.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 20,07
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
14:4318,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
14:4319,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0623
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
14:431.064,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.064,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.065,11
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler14:41
|BARMA
|122,10
|31.929.028
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|682.901.593
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|312.664.997
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|380.462.980
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.106.127.735
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.040.668
|% -9,91
|
|SEKFK
|11,02
|18.036.266
|% -9,15
|
|KRDMD
|17,17
|9.102.879.985
|% 5,79
|
|THYAO
|134,20
|6.429.919.739
|% -3,17
|
|EREGL
|42,58
|4.965.800.562
|% 0,33
|
|SISE
|40,08
|3.529.876.060
|% 3,73
|
|AKBNK
|16,18
|3.141.961.496
|% -0,61
|
|KRDMD
|17,17
|9.102.879.985
|% 5,79
|
|EKGYO
|7,23
|1.634.307.032
|% -0,55
|
|ADESE
|1,81
|384.006.633
|% -2,16
|
|AKBNK
|16,18
|3.141.961.496
|% -0,61
|
|ISCTR
|10,25
|1.728.489.932
|% 0,99
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6393
|% 0,01
|
|Euro
|19,5937
|19,6049
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6858
|22,7996
|% 0,27
|
|Frank
|19,7346
|19,8535
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,01
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|9,12
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|5,20
|
|Cumhuriyet
|7.118
|7.226
|-61,00
|
|Tam
|7.158
|7.204
|36,00
|
|Yarım
|3.466
|3.522
|17,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.761
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,50
|0,18
|
|B. Petrol
|81,84
|81,84
|-0,84
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
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14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, THYAO, TTKOM
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14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SASA, SISE
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14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 47 artarak (% 0.70 ) 4, 365
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14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, BALAT, KRDMB, KONTR, DIRIT, KSTUR, VKING, EMNIS, BARMA, DGNMO
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14:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YESIL, ALFAS, EUREN, PEKGY