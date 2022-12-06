***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 13:27
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084738
BIST
14:434.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 20,07
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
14:4318,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
14:4319,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0623
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
14:431.064,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.064,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.065,11
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler14:41
|BARMA
|122,10
|31.928.295
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|682.405.981
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|305.889.756
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|380.380.071
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.100.113.982
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|10.967.536
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,28
|9.011.630.627
|% 6,47
|
|THYAO
|134,80
|6.311.699.007
|% -2,74
|
|EREGL
|42,72
|4.918.878.881
|% 0,66
|
|SISE
|40,16
|3.504.225.124
|% 3,93
|
|AKBNK
|16,21
|3.130.019.285
|% -0,43
|
|KRDMD
|17,28
|9.011.630.627
|% 6,47
|
|EKGYO
|7,24
|1.620.919.536
|% -0,41
|
|ADESE
|1,81
|383.513.877
|% -2,16
|
|AKBNK
|16,21
|3.130.019.285
|% -0,43
|
|ISCTR
|10,27
|1.719.970.518
|% 1,18
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6419
|% 0,02
|
|Euro
|19,5964
|19,6032
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6949
|22,8087
|% 0,31
|
|Frank
|19,7386
|19,8575
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9434
|4,9681
|% 0,01
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|9,21
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|5,71
|
|Cumhuriyet
|7.118
|7.226
|-61,00
|
|Tam
|7.161
|7.207
|39,00
|
|Yarım
|3.468
|3.523
|18,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.761
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,19
|
|B. Petrol
|81,80
|81,80
|-0,88
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
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14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, THYAO, TTKOM
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14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SASA, SISE
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14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 47 artarak (% 0.70 ) 4, 365
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14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, BALAT, KRDMB, KONTR, DIRIT, KSTUR, VKING, EMNIS, BARMA, DGNMO
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14:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YESIL, ALFAS, EUREN, PEKGY