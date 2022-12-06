***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 13:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084742
BIST
14:444.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 19,63
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
14:4418,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
14:4419,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0616
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
14:441.064,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.064,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.065,11
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler14:42
|BARMA
|122,10
|31.928.295
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|682.405.981
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|305.889.756
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|380.380.071
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.100.113.982
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|10.967.536
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,17
|8.785.904.383
|% 5,79
|
|THYAO
|134,70
|6.279.277.548
|% -2,81
|
|EREGL
|42,64
|4.832.091.302
|% 0,47
|
|SISE
|40,16
|3.490.917.028
|% 3,93
|
|AKBNK
|16,20
|3.117.694.001
|% -0,49
|
|KRDMD
|17,17
|8.785.904.383
|% 5,79
|
|EKGYO
|7,24
|1.619.428.629
|% -0,41
|
|ADESE
|1,81
|383.447.544
|% -2,16
|
|AKBNK
|16,20
|3.117.694.001
|% -0,49
|
|ISCTR
|10,27
|1.717.024.746
|% 1,18
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6393
|% 0,01
|
|Euro
|19,5937
|19,6049
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,7001
|22,8140
|% 0,33
|
|Frank
|19,7457
|19,8646
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|9,22
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|5,21
|
|Cumhuriyet
|7.118
|7.226
|-61,00
|
|Tam
|7.158
|7.205
|37,00
|
|Yarım
|3.467
|3.522
|17,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.761
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,49
|0,18
|
|B. Petrol
|81,83
|81,83
|-0,85
|
Seans Raporu
14:42
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