***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 13:46
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084748
BIST
16:314.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 34,47
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:3118,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:3119,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0494
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:311.066,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.066,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BARMA
|122,10
|32.501.189
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|771.742.903
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|102.031.849
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|407.081.090
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.173.241.954
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.678.408
|% -9,91
|
|UFUK
|70,25
|6.412.475
|% -9,88
|
|MANAS
|55,50
|27.314.208
|% -9,02
|
|KRDMD
|17,10
|11.157.655.613
|% 5,36
|
|THYAO
|135,20
|7.562.409.441
|% -2,45
|
|EREGL
|42,54
|5.666.302.003
|% 0,24
|
|SISE
|40,36
|4.363.283.159
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,26
|3.653.662.040
|% -0,12
|
|KRDMD
|17,10
|11.157.655.613
|% 5,36
|
|EKGYO
|7,39
|2.990.706.901
|% 1,65
|
|ADESE
|1,87
|511.705.118
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,26
|3.653.662.040
|% -0,12
|
|ISCTR
|10,24
|2.070.970.642
|% 0,89
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6382
|% 0,00
|
|Euro
|19,5890
|19,5982
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,7104
|22,8243
|% 0,37
|
|Frank
|19,7817
|19,9009
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% -0,01
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,48
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|8,03
|
|Cumhuriyet
|7.130
|7.238
|-49,00
|
|Tam
|7.179
|7.229
|61,00
|
|Yarım
|3.476
|3.534
|29,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,50
|0,18
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-1,10
|
Seans Raporu
16:31
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