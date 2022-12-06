***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 13:46
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084749
BIST
16:314.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 34,86
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:3118,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:3119,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0495
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:311.066,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.066,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:29
|BARMA
|122,10
|32.499.113
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|771.631.189
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|102.031.849
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|406.591.210
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.172.636.266
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.663.580
|% -9,91
|
|MANAS
|55,50
|27.314.208
|% -9,02
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,09
|11.124.736.383
|% 5,30
|
|THYAO
|135,20
|7.554.839.906
|% -2,45
|
|SISE
|40,38
|4.358.903.852
|% 4,50
|
|EKGYO
|7,37
|2.978.149.313
|% 1,38
|
|TUPRS
|482,50
|2.975.258.950
|% 1,97
|
|EKGYO
|7,37
|2.978.149.313
|% 1,38
|
|ADESE
|1,86
|508.755.391
|% 0,54
|
|YKBNK
|11,11
|2.071.858.640
|% 1,37
|
|TSKB
|4,00
|740.324.288
|% -0,25
|
|SKBNK
|2,66
|481.145.471
|% -0,37
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6401
|% 0,01
|
|Euro
|19,5865
|19,5939
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6985
|22,8123
|% 0,32
|
|Frank
|19,7753
|19,8944
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|12,09
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,93
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.170
|7.218
|50,00
|
|Yarım
|3.472
|3.529
|24,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|81,55
|81,55
|-1,13
|
Seans Raporu
16:29
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