***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 15:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084815
BIST
17:115.011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 53,30
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:1118,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:1119,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0526
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:111.065,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.065,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BARMA
|122,10
|32.830.370
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|775.083.960
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|122.057.219
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|368.610.731
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|410.321.110
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.305.765.086
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.900.196
|% -9,91
|
|ALKA
|42,28
|359.850.134
|% -9,50
|
|KRDMD
|17,32
|12.631.407.933
|% 6,72
|
|THYAO
|135,90
|8.111.293.624
|% -1,95
|
|EREGL
|42,70
|6.416.441.783
|% 0,61
|
|SISE
|40,32
|4.670.425.671
|% 4,35
|
|AKBNK
|16,32
|3.873.445.821
|% 0,25
|
|KRDMD
|17,32
|12.631.407.933
|% 6,72
|
|EKGYO
|7,27
|3.581.771.427
|% 0,00
|
|ADESE
|1,85
|546.077.749
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,32
|3.873.445.821
|% 0,25
|
|ISCTR
|10,27
|2.236.548.999
|% 1,18
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6419
|% 0,02
|
|Euro
|19,5882
|19,5998
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6628
|22,7765
|% 0,16
|
|Frank
|19,7671
|19,8862
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,14
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,57
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.240
|-47,00
|
|Tam
|7.172
|7.220
|52,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-1,17
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24EMKEL
Yüzde 4.26 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 307, 147 adet işlem
-
17:23ERCB
Yüzde 9.93 oranında artışla 111.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 057, 938 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 81 artarak (% 1.31 ) 5, 389
-
17:21XU100
Endeks 5, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 97, 705.00 milyon TL de
-
17:21NTHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 537, 519 adet işlem