***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 15:59
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084818
BIST
17:175.019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 61,61
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:1718,6435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:1719,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0401
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:171.065,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.065,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BARMA
|122,10
|32.834.888
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|775.848.517
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|368.834.903
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|410.680.448
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|11.931.428
|% -9,91
|
|ALKA
|42,28
|359.850.134
|% -9,50
|
|EUREN
|76,10
|1.393.283.505
|% -9,13
|
|KRDMD
|17,23
|12.842.927.128
|% 6,16
|
|THYAO
|136,40
|8.204.908.532
|% -1,59
|
|EREGL
|42,76
|6.525.806.676
|% 0,75
|
|SISE
|40,44
|4.725.133.198
|% 4,66
|
|AKBNK
|16,36
|3.950.371.729
|% 0,49
|
|KRDMD
|17,23
|12.842.927.128
|% 6,16
|
|EKGYO
|7,34
|3.756.383.117
|% 0,96
|
|ADESE
|1,85
|548.045.769
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,36
|3.950.371.729
|% 0,49
|
|ISCTR
|10,30
|2.266.395.252
|% 1,48
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6362
|18,6435
|% 0,03
|
|Euro
|19,5742
|19,5889
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6690
|22,7827
|% 0,19
|
|Frank
|19,7693
|19,8884
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,02
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,23
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|6,73
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.240
|-47,00
|
|Tam
|7.172
|7.219
|51,00
|
|Yarım
|3.473
|3.529
|24,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|81,47
|81,47
|-1,21
|