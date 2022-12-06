***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 16:19
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084828
BIST
16:224.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 33,61
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:2218,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:2219,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0506
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:221.065,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.065,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:19
|BARMA
|122,10
|32.433.667
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|771.271.207
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|99.396.205
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|404.660.790
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.169.777.701
|% -9,97
|
|UFUK
|70,20
|6.185.357
|% -9,94
|
|YESIL
|4,00
|11.575.928
|% -9,91
|
|MANAS
|55,50
|27.314.208
|% -9,02
|
|KRDMD
|17,10
|10.971.276.573
|% 5,36
|
|THYAO
|134,70
|7.459.558.438
|% -2,81
|
|EREGL
|42,52
|5.615.070.961
|% 0,19
|
|SISE
|40,32
|4.250.747.788
|% 4,35
|
|AKBNK
|16,27
|3.612.164.919
|% -0,06
|
|KRDMD
|17,10
|10.971.276.573
|% 5,36
|
|EKGYO
|7,37
|2.961.308.311
|% 1,38
|
|ADESE
|1,87
|497.322.564
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,27
|3.612.164.919
|% -0,06
|
|ISCTR
|10,26
|2.057.745.992
|% 1,08
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6426
|% 0,02
|
|Euro
|19,5994
|19,6088
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6777
|22,7914
|% 0,23
|
|Frank
|19,7655
|19,8845
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9423
|4,9670
|% -0,01
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|13,88
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,36
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.170
|7.219
|51,00
|
|Yarım
|3.472
|3.529
|24,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|81,54
|81,54
|-1,14
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34KRDMA
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 920, 447 adet işlem
-
16:33KMPUR
Yüzde 4.30 oranında artışla 118.90 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 851 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 4, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 89, 311.00 milyon TL de
-
16:30RYSAS
Yüzde 5.01 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 366, 000 adet işlem
-
16:29RALYH
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 031, 352 adet işlem