***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 16:24
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084831
BIST
16:174.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 30,07
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:1718,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:1719,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0646
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:171.065,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.065,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:15
|BARMA
|122,10
|32.416.573
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|770.983.129
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|99.026.587
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|402.669.584
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.168.870.790
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.562.468
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|PEKGY
|3,39
|340.540.776
|% -8,38
|
|KRDMD
|17,03
|10.901.601.523
|% 4,93
|
|THYAO
|134,40
|7.437.449.131
|% -3,03
|
|EREGL
|42,40
|5.585.947.572
|% -0,09
|
|SISE
|40,14
|4.160.324.871
|% 3,88
|
|AKBNK
|16,23
|3.594.691.535
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,03
|10.901.601.523
|% 4,93
|
|EKGYO
|7,38
|2.928.305.722
|% 1,51
|
|ADESE
|1,85
|495.419.029
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,23
|3.594.691.535
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,23
|2.044.048.883
|% 0,79
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6337
|18,6426
|% 0,02
|
|Euro
|19,6055
|19,6131
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6765
|22,7902
|% 0,22
|
|Frank
|19,7774
|19,8966
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|11,54
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|8,00
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.177
|7.226
|58,00
|
|Yarım
|3.476
|3.533
|28,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,19
|
|B. Petrol
|81,46
|81,46
|-1,22
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30RYSAS
Yüzde 5.01 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 366, 000 adet işlem
-
16:29RALYH
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 031, 352 adet işlem
-
16:27KRDMD
Yüzde 4.81 oranında artışla 17.01 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 436, 507 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 87 artarak (% 0.48 ) 4, 356
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, DAGI, KRDMA, VKING, KONTR, KRDMB, EMNIS, BARMA, BALAT, KSTUR