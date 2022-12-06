***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 16:33
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084840
BIST
17:425.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,30
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:4218,6404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:4219,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0385
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:421.065,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.065,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:42
|BARMA
|122,10
|32.871.518
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|777.629.910
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.525.565
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|412.005.394
|% -9,98
|
|SMRTG
|102,30
|1.091.652.505
|% -9,95
|
|YESIL
|4,00
|12.275.648
|% -9,91
|
|UFUK
|70,55
|6.799.967
|% -9,49
|
|KRDMD
|17,30
|13.214.804.930
|% 6,59
|
|THYAO
|136,00
|8.510.804.707
|% -1,88
|
|EREGL
|42,64
|6.761.170.610
|% 0,47
|
|SISE
|40,46
|4.893.608.458
|% 4,71
|
|AKBNK
|16,26
|4.141.419.291
|% -0,12
|
|KRDMD
|17,30
|13.214.804.930
|% 6,59
|
|EKGYO
|7,29
|3.994.434.479
|% 0,28
|
|ADESE
|1,85
|563.507.351
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,26
|4.141.419.291
|% -0,12
|
|ISCTR
|10,25
|2.403.768.714
|% 0,99
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6404
|% 0,01
|
|Euro
|19,5798
|19,5873
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6464
|22,7600
|% 0,09
|
|Frank
|19,7640
|19,8830
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|9,06
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,10
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.175
|7.226
|58,00
|
|Yarım
|3.474
|3.533
|28,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,50
|0,18
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-0,23
|
Seans Raporu
17:42
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