***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 16:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084842
BIST
17:435.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 42,55
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:4318,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:4319,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0379
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:431.065,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,45
|Açılış
|: 1.065,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:41
|BARMA
|122,10
|32.878.478
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|777.880.031
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|137.986.909
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.529.431
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|412.022.733
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.282.488
|% -9,91
|
|ALKA
|42,44
|377.029.324
|% -9,16
|
|SNICA
|32,02
|782.055.303
|% -8,77
|
|KRDMD
|17,25
|13.249.458.780
|% 6,28
|
|THYAO
|135,90
|8.541.287.295
|% -1,95
|
|EREGL
|42,56
|6.773.119.684
|% 0,28
|
|SISE
|40,46
|4.920.542.192
|% 4,71
|
|AKBNK
|16,24
|4.156.098.161
|% -0,25
|
|KRDMD
|17,25
|13.249.458.780
|% 6,28
|
|EKGYO
|7,28
|4.001.163.158
|% 0,14
|
|ADESE
|1,84
|566.229.260
|% -0,54
|
|AKBNK
|16,24
|4.156.098.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,24
|2.410.194.910
|% 0,89
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6366
|18,6394
|% 0,01
|
|Euro
|19,5733
|19,5811
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6628
|22,7764
|% 0,16
|
|Frank
|19,7797
|19,8989
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|10,76
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|5,49
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.164
|7.216
|48,00
|
|Yarım
|3.469
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,57
|
Seans Raporu
17:41
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