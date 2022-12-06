***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 16:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084847
BIST
16:484.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 28,36
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:4818,6371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:4819,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0471
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:481.065,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.065,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:46
|BARMA
|122,10
|32.521.335
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|772.847.228
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|108.074.426
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|408.643.801
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.177.238.455
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.770.304
|% -9,91
|
|UFUK
|70,40
|6.471.803
|% -9,69
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,07
|11.315.358.580
|% 5,18
|
|THYAO
|135,20
|7.647.085.215
|% -2,45
|
|EREGL
|42,52
|5.741.795.037
|% 0,19
|
|SISE
|40,06
|4.528.173.909
|% 3,67
|
|AKBNK
|16,22
|3.682.811.488
|% -0,37
|
|KRDMD
|17,07
|11.315.358.580
|% 5,18
|
|EKGYO
|7,39
|3.167.474.640
|% 1,65
|
|ADESE
|1,86
|518.184.842
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,22
|3.682.811.488
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,23
|2.084.782.373
|% 0,79
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6337
|18,6412
|% 0,02
|
|Euro
|19,5930
|19,6022
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6897
|22,8035
|% 0,28
|
|Frank
|19,7634
|19,8824
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,48
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|8,03
|
|Cumhuriyet
|7.130
|7.238
|-49,00
|
|Tam
|7.179
|7.229
|61,00
|
|Yarım
|3.476
|3.534
|29,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,50
|0,18
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-1,10
|
Seans Raporu
16:46
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17:01XU100
Endeks 4, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 93, 101.00 milyon TL de
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 2 artarak (% 0.58 ) 4, 360