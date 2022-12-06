***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 16:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084849
BIST
16:374.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 28,98
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:3718,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:3719,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0363
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:371.066,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.066,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BARMA
|122,10
|32.521.335
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|772.511.779
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|408.352.026
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.175.943.234
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.722.244
|% -9,91
|
|ALKA
|42,60
|349.074.603
|% -8,82
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,10
|11.275.342.183
|% 5,36
|
|THYAO
|135,30
|7.615.251.728
|% -2,38
|
|EREGL
|42,54
|5.718.542.493
|% 0,24
|
|SISE
|40,12
|4.449.911.382
|% 3,83
|
|AKBNK
|16,25
|3.669.135.374
|% -0,18
|
|KRDMD
|17,10
|11.275.342.183
|% 5,36
|
|EKGYO
|7,42
|3.120.955.823
|% 2,06
|
|ADESE
|1,86
|514.648.160
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,25
|3.669.135.374
|% -0,18
|
|ISCTR
|10,23
|2.079.696.256
|% 0,79
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6396
|% 0,01
|
|Euro
|19,5782
|19,5851
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6949
|22,8087
|% 0,31
|
|Frank
|19,7680
|19,8871
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|10,43
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,62
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|-36,00
|
|Tam
|7.178
|7.226
|58,00
|
|Yarım
|3.476
|3.533
|28,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,15
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|-1,02
|