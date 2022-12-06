***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 16:47
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084853
BIST
16:565.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 42,72
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:5618,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:5619,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0466
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:561.065,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.065,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:54
|BARMA
|122,10
|32.770.785
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|773.267.078
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|409.328.596
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.181.264.288
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.833.784
|% -9,91
|
|PEKGY
|3,36
|362.527.054
|% -9,19
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,14
|11.500.634.420
|% 5,61
|
|THYAO
|135,00
|7.756.142.039
|% -2,60
|
|EREGL
|42,54
|5.812.061.020
|% 0,24
|
|SISE
|40,08
|4.559.188.814
|% 3,73
|
|AKBNK
|16,23
|3.702.993.692
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,14
|11.500.634.420
|% 5,61
|
|EKGYO
|7,32
|3.334.584.553
|% 0,69
|
|ADESE
|1,87
|530.075.354
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,23
|3.702.993.692
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,23
|2.092.062.982
|% 0,79
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6393
|% 0,01
|
|Euro
|19,5876
|19,5954
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,6734
|22,7871
|% 0,21
|
|Frank
|19,7545
|19,8735
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% -0,01
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|10,26
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,52
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|-36,00
|
|Tam
|7.177
|7.225
|57,00
|
|Yarım
|3.475
|3.532
|27,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,46
|0,15
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-1,05
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09MAKTK
Yüzde 4.26 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 099, 146 adet işlem
-
17:07ASUZU
Yüzde 4.01 oranında artışla 254.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 682 adet işlem
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 28 artarak (% 0.68 ) 5, 355
-
17:06
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, BARMA
-
17:06XU100
Endeks 4, 990 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 93, 798.00 milyon TL de