***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 17:04
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084865
BIST
17:115.011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 53,30
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:1118,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:1119,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0526
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:111.065,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.065,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:11
|BARMA
|122,10
|32.827.440
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|121.106.843
|% 9,98
|
|KONTR
|154,30
|774.722.898
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|368.284.341
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|410.094.506
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.303.650.342
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.895.084
|% -9,91
|
|UFUK
|70,50
|6.606.147
|% -9,56
|
|KRDMD
|17,44
|12.483.927.275
|% 7,46
|
|THYAO
|136,50
|8.034.387.768
|% -1,52
|
|EREGL
|42,90
|6.372.399.083
|% 1,08
|
|SISE
|40,38
|4.659.365.190
|% 4,50
|
|AKBNK
|16,37
|3.860.522.499
|% 0,55
|
|KRDMD
|17,44
|12.483.927.275
|% 7,46
|
|EKGYO
|7,29
|3.558.464.690
|% 0,28
|
|ADESE
|1,86
|541.582.861
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,37
|3.860.522.499
|% 0,55
|
|ISCTR
|10,31
|2.213.954.024
|% 1,58
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6425
|% 0,02
|
|Euro
|19,5924
|19,6014
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6572
|22,7708
|% 0,14
|
|Frank
|19,7675
|19,8866
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|10,86
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|6,72
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.240
|-47,00
|
|Tam
|7.173
|7.221
|53,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|81,30
|81,30
|-1,38
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 56 artarak (% 1.29 ) 4, 391
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKSN, DAGI, BARMA, DIRIT, KONTR, RHEAG, GLCVY, KSTUR, KRDMB, ERCB
-
17:26
OZSUB, GLCVY, DGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
RTALB, IHLGM, UNLU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 80 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 178 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem