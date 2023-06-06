Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.06.2023 13:27
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156377


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:525.363
Değişim :  -0,17% |  -9,31
Açılış :  5.372  
Önceki Kapanış :  5.373  
En Düşük
5.315 En Yüksek
5.440
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 15,93 215.782.377 % 9,95  
ITTFH 3,78 104.728.428 % 9,88  
EUKYO 5,25 7.308.928 % 9,83  
VKFYO 10,78 25.179.937 % 9,66  
BURCE 164,10 139.998.277 % 9,18  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Dolar 21,4983 21,5173 % 1,23  
Euro 23,0811 23,1763 % 1,20  
Sterlin 26,6035 26,7369 % 0,96  
Frank 23,5954 23,7375 % 1,00  
Riyal 5,7186 5,7472 % 1,17  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.964 2,05  
Altın Gr. 1.358 1.359 17,84  
Cumhuriyet 9.167 9.306 152,00  
Tam 9.136 9.374 173,13  
Yarım 4.492 4.567 42,00  
Çeyrek 2.239 2.284 15,00  
Gümüş.Ons 23,68 23,70 0,12  
Gümüş Gr. 16,40 16,42 0,30  
B. Petrol 74,94 74,94 -1,77  
Seans Raporu 14:50
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru