***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2023 17:08
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156504
BIST
17:325.377
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,27
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3221,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2447
|Açılış
|: 76,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 76,7100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3223,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2230
|Açılış
|: 15,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2800
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:3216,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,09
|Açılış
|: 16,21
|
|Önceki Kapanış
|: 16,12
|
16,49
En Düşük
16,08
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KLGYO
|2,86
|514.261.093
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|173.920.974
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.298.033
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|271.512.783
|% 9,96
|
|ARASE
|152,30
|136.765.097
|% 9,96
|
|IMASM
|21,80
|695.653.643
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.028.575
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|69.331.700
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,62
|70.700.285
|% -9,17
|
|OZRDN
|14,97
|24.397.635
|% -7,99
|
|THYAO
|163,80
|8.117.703.391
|% -0,43
|
|SASA
|65,70
|6.209.733.356
|% 2,98
|
|KCHOL
|94,00
|4.735.302.363
|% 0,21
|
|ASELS
|52,95
|4.504.052.191
|% 3,62
|
|EREGL
|35,04
|3.316.444.546
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,49
|2.196.590.971
|% -1,45
|
|ISCTR
|12,67
|2.832.757.621
|% 0,32
|
|YKBNK
|11,90
|2.535.298.134
|% -1,41
|
|KLGYO
|2,86
|514.261.093
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,84
|3.300.650.167
|% -1,82
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4955
|21,4998
|% 1,14
|
|Euro
|23,0789
|23,1088
|% 0,91
|
|Sterlin
|26,5869
|26,7203
|% 0,90
|
|Frank
|23,5470
|23,6888
|% 0,79
|
|Riyal
|5,7152
|5,7439
|% 1,11
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.356
|1.356
|15,46
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.517
|4.610
|85,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.305
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,10
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,83
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.04 ) 4, 835
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, ARASE, GRTRK, KUYAS, PENTA, ITTFH, KLGYO, KLRHO, BURCE, EUKYO
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARKA, ISSEN, IMASM
-
17:44
IHLGM, BRMEN, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
KLRHO, YESIL, MRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında