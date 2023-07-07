***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2023 17:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167413
BIST
'
17:556.190
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 48,49
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5526,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0213
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5528,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1623
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:551.619,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 17,20
|Açılış
|: 1.619,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.620,65
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SKTAS
|3,76
|30.612.896
|% 34,29
|
|HKTM
|55,00
|193.327.729
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.592.704
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|685.795.713
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|211.496.047
|% -9,97
|
|MACKO
|88,50
|343.761.459
|% -8,76
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|PETUN
|60,00
|41.694.876
|% -4,23
|
|RAYSG
|32,48
|116.261.575
|% -4,13
|
|ASTOR
|82,45
|8.377.836.176
|% 5,91
|
|THYAO
|216,00
|6.378.896.324
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,41
|5.275.302.329
|% 5,92
|
|EREGL
|39,02
|4.354.042.885
|% 1,61
|
|TUPRS
|90,75
|3.546.063.959
|% 3,07
|
|EKGYO
|8,41
|5.275.302.329
|% 5,92
|
|ZOREN
|3,57
|590.631.190
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,95
|1.555.127.370
|% 5,49
|
|YKBNK
|12,95
|1.838.220.115
|% -0,54
|
|KRDMD
|24,28
|2.809.228.390
|% 4,84
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0659
|26,0941
|% 0,08
|
|Euro
|28,5317
|28,5862
|% 0,57
|
|Sterlin
|33,3156
|33,4826
|% 0,56
|
|Frank
|29,1753
|29,3511
|% 0,55
|
|Riyal
|6,9243
|6,9590
|% -0,11
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|17,99
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.620
|16,91
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.431
|10.677
|11,00
|
|Yarım
|5.224
|5.363
|6,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,37
|19,39
|0,33
|
|B. Petrol
|77,61
|77,61
|1,11
|