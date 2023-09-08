***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2023 10:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193002
BIST
'
12:348.350
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 12,71
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.334
En Yüksek
8.398
12:3426,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0498
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
12:3428,7580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0445
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
12:341.661,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.661,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler12:32
|ISBTR
|123.792,00
|2.475.840
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|36.456.572
|% 9,99
|
|PENGD
|10,26
|22.485.067
|% 9,97
|
|PRKME
|29,56
|269.874.477
|% 9,97
|
|SNPAM
|41,68
|2.717.494
|% 9,97
|
|TATEN
|68,85
|109.616.842
|% -10,00
|
|ENERY
|185,90
|234.481.433
|% -9,98
|
|OFSYM
|91,55
|20.019.605
|% -9,98
|
|MIATK
|388,30
|265.593.508
|% -7,72
|
|KUVVA
|47,08
|1.377.702
|% -5,84
|
|THYAO
|247,10
|3.886.792.918
|% 1,02
|
|KCHOL
|146,70
|2.096.744.555
|% 1,87
|
|ISCTR
|24,50
|1.966.595.249
|% -0,24
|
|SISE
|54,55
|1.913.860.453
|% 0,18
|
|YKBNK
|17,36
|1.890.479.416
|% 0,70
|
|ZOREN
|5,06
|1.353.348.839
|% 4,12
|
|SKBNK
|5,43
|993.254.277
|% 8,17
|
|EKGYO
|9,59
|1.226.135.639
|% -0,10
|
|YKBNK
|17,36
|1.890.479.416
|% 0,70
|
|ISCTR
|24,50
|1.966.595.249
|% -0,24
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8460
|26,8505
|% 0,18
|
|Euro
|28,7175
|28,7844
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,4082
|33,5758
|% 0,21
|
|Frank
|29,9877
|30,1683
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1364
|7,1722
|% 0,14
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,22
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|6,72
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|23,00
|
|Tam
|11.038
|11.132
|23,00
|
|Yarım
|5.536
|5.587
|11,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.794
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,89
|0,08
|
|B. Petrol
|89,70
|89,70
|-0,22
|