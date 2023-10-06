***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2023 17:09
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201028
BIST
'
17:228.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -3,46
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2227,6231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0705
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2229,1470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0365
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:221.621,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.621,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:22
|GIPTA
|42,68
|1.071.564.608
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.368.104
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.987.844.085
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.416.489
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|BJKAS
|46,10
|123.065.720
|% -5,14
|
|ONCSM
|204,00
|66.694.728
|% -5,07
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|CWENE
|386,20
|912.952.190
|% -4,41
|
|THYAO
|239,40
|6.213.027.107
|% -0,87
|
|EKGYO
|8,73
|6.069.277.919
|% 6,20
|
|PETKM
|23,66
|5.336.400.313
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,34
|4.717.542.311
|% 1,79
|
|EREGL
|44,64
|4.608.622.677
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,73
|6.069.277.919
|% 6,20
|
|ZOREN
|6,88
|2.400.074.046
|% -1,43
|
|SKBNK
|6,90
|2.090.933.991
|% -1,00
|
|IHLAS
|1,38
|341.557.414
|% 6,15
|
|YKBNK
|19,34
|4.717.542.311
|% 1,79
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6187
|27,6231
|% 0,26
|
|Euro
|29,1265
|29,1470
|% -0,13
|
|Sterlin
|33,5012
|33,6692
|% 0,03
|
|Frank
|30,0724
|30,2536
|% -0,01
|
|Riyal
|7,3422
|7,3790
|% 0,25
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|7,84
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.966
|11.072
|65,00
|
|Yarım
|5.500
|5.553
|33,00
|
|Çeyrek
|2.741
|2.776
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,90
|0,30
|
|B. Petrol
|83,64
|83,64
|-0,43
|
Seans Raporu
17:22
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17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 63 kaybederek (% -0.21 ) 8, 863
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17:37XU100
Endeks 8, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 109, 303.00 milyon TL de
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17:37RTALB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 534, 740 adet işlem
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17:36ONCSM
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 204.00 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 944 adet işlem
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17:32XU100
Endeks 8, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 108, 078.00 milyon TL de