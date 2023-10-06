***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2023 17:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201031
BIST
'
17:238.484
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,16
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2327,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0717
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2329,1630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0205
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:231.622,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.622,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:23
|GIPTA
|42,68
|1.071.564.608
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|19.210.750
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|76.760.597
|% 9,98
|
|DMRGD
|18,10
|22.044.931
|% 9,96
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|ONCSM
|204,00
|66.694.728
|% -5,07
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|CWENE
|386,20
|912.952.190
|% -4,41
|
|SUNTK
|75,00
|35.509.741
|% -4,21
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|ASTOR
|131,10
|1.380.493.053
|% -1,65
|
|KONTR
|309,20
|1.349.626.441
|% -2,92
|
|GIPTA
|42,68
|1.071.564.608
|% 10,00
|
|ADGYO
|33,86
|926.067.045
|% 7,29
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|MOBTL
|4,92
|338.185.007
|% 8,61
|
|SEGYO
|4,63
|242.980.165
|% -1,70
|
|REEDR
|23,48
|902.156.366
|% 8,50
|
|PSGYO
|6,05
|251.703.013
|% -3,97
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6204
|27,6243
|% 0,26
|
|Euro
|29,1325
|29,1630
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,5014
|33,6694
|% 0,03
|
|Frank
|30,0644
|30,2455
|% -0,03
|
|Riyal
|7,3424
|7,3792
|% 0,26
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,77
|
|Cumhuriyet
|11.164
|11.333
|44,00
|
|Tam
|10.960
|11.066
|59,00
|
|Yarım
|5.497
|5.550
|30,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.775
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,89
|0,30
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|-0,19
|
Seans Raporu
17:23
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