***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2023 17:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201033
BIST
'
17:248.488
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,33
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2427,6255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0729
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2429,1594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0241
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:241.623,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 11,24
|Açılış
|: 1.623,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:22
|GIPTA
|42,68
|1.070.557.061
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.368.104
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.987.420.064
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.416.489
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,50
|1.574.240.148
|% -6,80
|
|BJKAS
|46,08
|121.323.716
|% -5,19
|
|ONCSM
|204,00
|66.694.728
|% -5,07
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|SAMAT
|19,34
|85.386.879
|% -4,54
|
|THYAO
|239,30
|6.187.843.881
|% -0,91
|
|EKGYO
|8,67
|6.012.494.401
|% 5,47
|
|PETKM
|23,62
|5.328.295.153
|% 0,51
|
|YKBNK
|19,30
|4.700.032.736
|% 1,58
|
|EREGL
|44,60
|4.588.650.724
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,67
|6.012.494.401
|% 5,47
|
|ZOREN
|6,88
|2.381.299.230
|% -1,43
|
|SKBNK
|6,92
|2.085.081.179
|% -0,72
|
|IHLAS
|1,38
|341.557.414
|% 6,15
|
|YKBNK
|19,30
|4.700.032.736
|% 1,58
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6187
|27,6231
|% 0,26
|
|Euro
|29,1265
|29,1470
|% -0,13
|
|Sterlin
|33,4938
|33,6617
|% 0,01
|
|Frank
|30,0592
|30,2403
|% -0,05
|
|Riyal
|7,3423
|7,3791
|% 0,25
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|10,42
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|8,50
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.980
|11.086
|79,00
|
|Yarım
|5.507
|5.560
|40,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.780
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,91
|18,94
|0,35
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|-0,52
|
Seans Raporu
17:22
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17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 63 kaybederek (% -0.21 ) 8, 863
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17:37XU100
Endeks 8, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 109, 303.00 milyon TL de
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17:37RTALB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 534, 740 adet işlem
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17:32XU100
Endeks 8, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 108, 078.00 milyon TL de