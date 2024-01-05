***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2024 17:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233230
BIST
'
18:057.629
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 80,89
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.629
18:0529,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0834
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
18:0532,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1091
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,8572
En Düşük
32,4836
18:051.972,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,25
|Açılış
|: 1.972,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.980,31
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRSTL
|14,19
|127.986.427
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|4.789.326
|% 10,00
|
|CVKMD
|404,75
|419.692.517
|% 9,99
|
|KBORU
|46,98
|641.720.764
|% 9,97
|
|ICBCT
|16,88
|21.279.750
|% 9,97
|
|MMCAS
|8,37
|2.732.996
|% -10,00
|
|BALAT
|17,00
|2.866.636
|% -8,11
|
|BAYRK
|16,48
|59.046.871
|% -7,05
|
|TEKTU
|3,02
|64.246.289
|% -5,33
|
|LIDER
|56,50
|49.031.171
|% -5,04
|
|THYAO
|239,20
|7.337.523.547
|% 2,53
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|PGSUS
|708,50
|2.233.263.443
|% 4,96
|
|SASA
|36,42
|2.205.027.454
|% 1,11
|
|TCELL
|61,25
|2.031.457.560
|% 3,81
|
|ZOREN
|4,48
|1.309.431.789
|% 5,41
|
|EKGYO
|7,64
|1.770.427.578
|% 5,23
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|QUAGR
|4,23
|638.087.050
|% 0,24
|
|BEGYO
|3,68
|465.872.618
|% 7,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8325
|29,8381
|% 0,28
|
|Euro
|32,7815
|32,7936
|% 0,33
|
|Sterlin
|37,9428
|38,1331
|% 0,86
|
|Frank
|35,0753
|35,2866
|% 0,63
|
|Riyal
|7,9321
|7,9719
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|963,04
|965,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,65
|1.043,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,68
|78,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,21
|2.052,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57CVKMD
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17:54ADGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 402, 409 adet işlem