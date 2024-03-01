Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları

01.03.2024 12:44
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm Esasları

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

RİSK ÖLÇÜM VE DEĞERLEME ESASLARI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253504


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:119.175
Değişim :  -0,21% |  -19,08
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.157 En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 37,84 43.173.413 % 10,00  
LMKDC 31,52 1.634.261.253 % 9,98  
ERCB 222,70 341.838.351 % 9,98  
ATEKS 189,50 45.253.889 % 9,98  
PATEK 132,40 612.491.438 % 9,97  
daha fazla
13:11 Alış Satış %  
Dolar 31,3313 31,3378 % 0,33  
Euro 33,8856 33,8975 % 0,09  
Sterlin 39,4623 39,6602 % 0,39  
Frank 35,2514 35,4638 % 0,21  
Riyal 8,3303 8,3721 % 0,33  
daha fazla
13:11 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,64 22,68 % 0,66  
Platin 874,37 875,58 % 0,66  
Paladyum 945,80 948,79 % 0,66  
Brent Pet. 82,94 82,94 % 0,66  
Altın Ons 2.047,59 2.047,90 % 0,66  
Seans Raporu 13:11
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru