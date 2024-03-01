***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 12:13
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
RİSK ÖLÇÜM VE DEĞERLEME ESASLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253461
BIST
'
13:139.171
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -22,79
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.157
En Yüksek
9.227
13:1331,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1042
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
13:1333,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0064
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
13:132.063,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,20
|Açılış
|: 2.063,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler13:09
|VKING
|37,84
|43.170.764
|% 10,00
|
|ERCB
|222,70
|341.819.644
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.633.914.375
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|45.007.918
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|612.281.187
|% 9,97
|
|ALCTL
|134,90
|422.294.890
|% -9,95
|
|ERSU
|31,50
|44.096.662
|% -7,89
|
|ISGSY
|28,76
|67.369.443
|% -6,32
|
|KTLEV
|112,00
|293.249.397
|% -5,72
|
|KBORU
|164,80
|1.124.272.092
|% -5,34
|
|EREGL
|46,10
|3.904.807.154
|% 1,27
|
|GUBRF
|203,70
|3.162.531.907
|% 1,55
|
|REEDR
|71,95
|3.154.192.219
|% 3,97
|
|KONTR
|303,25
|2.968.507.504
|% 5,66
|
|THYAO
|279,75
|2.584.180.993
|% -0,71
|
|EREGL
|46,10
|3.904.807.154
|% 1,27
|
|AKFGY
|2,57
|184.576.978
|% 2,39
|
|EKGYO
|11,18
|773.203.494
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,60
|371.032.400
|% -0,71
|
|CEMAS
|5,18
|337.199.944
|% 1,77
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3321
|31,3370
|% 0,33
|
|Euro
|33,8718
|33,8847
|% 0,05
|
|Sterlin
|39,4529
|39,6508
|% 0,36
|
|Frank
|35,2475
|35,4598
|% 0,20
|
|Riyal
|8,3303
|8,3721
|% 0,33
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|873,49
|875,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,39
|949,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,00
|83,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,10
|2.049,43
|% 0,66
|