***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 12:29
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
RİSK ÖLÇÜM VE DEĞERLEME ESASLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253497
BIST
'
13:139.171
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -22,79
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.157
En Yüksek
9.227
13:1331,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1042
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
13:1333,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0064
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
13:132.063,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,20
|Açılış
|: 2.063,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler13:13
|VKING
|37,84
|43.173.413
|% 10,00
|
|LMKDC
|31,52
|1.634.261.253
|% 9,98
|
|ERCB
|222,70
|341.838.351
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|45.253.889
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|612.491.438
|% 9,97
|
|ALCTL
|134,90
|422.706.470
|% -9,95
|
|ERSU
|31,50
|44.380.651
|% -7,89
|
|KTLEV
|111,50
|293.829.260
|% -6,14
|
|ISGSY
|28,88
|67.789.862
|% -5,93
|
|KCAER
|56,10
|1.393.934.337
|% -4,83
|
|EREGL
|46,10
|3.911.828.579
|% 1,27
|
|REEDR
|72,00
|3.171.351.322
|% 4,05
|
|GUBRF
|203,80
|3.164.876.759
|% 1,60
|
|KONTR
|303,50
|2.978.173.061
|% 5,75
|
|THYAO
|279,50
|2.589.856.619
|% -0,80
|
|EREGL
|46,10
|3.911.828.579
|% 1,27
|
|AKFGY
|2,57
|185.267.575
|% 2,39
|
|EKGYO
|11,18
|773.595.111
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,59
|373.245.964
|% -0,89
|
|CEMAS
|5,17
|337.407.246
|% 1,57
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3321
|31,3377
|% 0,33
|
|Euro
|33,8613
|33,8731
|% 0,02
|
|Sterlin
|39,4623
|39,6602
|% 0,39
|
|Frank
|35,2514
|35,4638
|% 0,21
|
|Riyal
|8,3303
|8,3721
|% 0,33
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|874,37
|875,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,80
|948,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,94
|82,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,59
|2.047,90
|% 0,66
|