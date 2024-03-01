***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 12:45
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Açıklamalar
RİSK ÖLÇÜM VE DEĞERLEME ESASLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253511
BIST
'
13:149.171
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -22,51
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.157
En Yüksek
9.227
13:1431,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1042
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
13:1433,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0064
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
13:142.063,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,91
|Açılış
|: 2.063,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler12:54
|VKING
|37,84
|42.540.501
|% 10,00
|
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.631.810.699
|% 9,98
|
|ERCB
|222,70
|340.999.440
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|45.007.918
|% 9,98
|
|ALCTL
|134,90
|420.864.005
|% -9,95
|
|ERSU
|31,76
|42.658.330
|% -7,13
|
|KTLEV
|111,60
|289.435.122
|% -6,06
|
|ISGSY
|29,02
|64.004.380
|% -5,47
|
|KBORU
|165,60
|1.105.167.854
|% -4,88
|
|EREGL
|46,08
|3.861.110.669
|% 1,23
|
|GUBRF
|203,90
|3.120.016.627
|% 1,65
|
|REEDR
|72,95
|3.026.120.075
|% 5,42
|
|KONTR
|304,25
|2.911.543.614
|% 6,01
|
|THYAO
|279,75
|2.556.644.595
|% -0,71
|
|EREGL
|46,08
|3.861.110.669
|% 1,23
|
|AKFGY
|2,58
|182.198.693
|% 2,79
|
|EKGYO
|11,17
|766.369.777
|% 0,63
|
|CEMAS
|5,18
|335.232.186
|% 1,77
|
|ZOREN
|5,61
|352.997.131
|% -0,53
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3327
|31,3375
|% 0,33
|
|Euro
|33,9144
|33,9236
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,4546
|39,6525
|% 0,37
|
|Frank
|35,2446
|35,4569
|% 0,19
|
|Riyal
|8,3290
|8,3708
|% 0,31
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|874,33
|875,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,30
|945,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,69
|82,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.046,40
|2.046,65
|% 0,66
|