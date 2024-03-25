***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
25.03.2024 16:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Açıklamalar
RİSK ÖLÇÜM VE DEĞERLEME ESASLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262082
BIST
'
17:089.147
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 35,52
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:0832,1470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1791
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:0834,8933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2908
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8933
En Düşük
34,5419
17:082.251,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 25,74
|Açılış
|: 2.251,55
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:07
|RYSAS
|38,72
|63.820.926
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.772.066
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|34.685.262
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|12.678.638
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.424.116
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.401.598
|% -9,91
|
|PKART
|83,00
|143.108.676
|% -9,39
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|288,00
|11.043.514.695
|% -1,12
|
|ISCTR
|11,71
|7.533.280.169
|% 6,26
|
|YKBNK
|27,74
|5.568.462.087
|% 4,13
|
|AKBNK
|47,30
|4.378.301.026
|% 3,23
|
|KCHOL
|201,10
|4.275.662.482
|% 3,23
|
|ISCTR
|11,71
|7.533.280.169
|% 6,26
|
|ODAS
|9,44
|1.935.144.410
|% 6,43
|
|YKBNK
|27,74
|5.568.462.087
|% 4,13
|
|EKGYO
|9,95
|1.460.754.522
|% -0,80
|
|PETKM
|23,92
|2.677.011.708
|% 4,27
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1079
|32,1657
|% 0,62
|
|Euro
|34,8745
|34,8870
|% 0,82
|
|Sterlin
|41,0297
|41,2354
|% -0,54
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6518
|8,6952
|% -0,93
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,86
|% 0,66
|
|Platin
|911,23
|912,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,35
|1.024,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,92
|85,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,84
|2.180,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:07
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17:21XU100
Endeks 9, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 101, 420.00 milyon TL de
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17:21AKENR
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 266, 771 adet işlem
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17:20POLHO
Yüzde 4.13 oranında artışla 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 678, 486 adet işlem
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17:18AFYON
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 435, 317 adet işlem
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17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, PETKM