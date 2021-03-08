***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
08.03.2021 14:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
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Açıklamalar
İÇTÜZÜK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915901
BIST
14:261.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:267,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1191
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:269,0940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1140
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:26415,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,62
|Açılış
|: 415,67
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:26
|FADE
|11,55
|73.462.869
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.250.046
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|67.022
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,12
|1.167.868.396
|% -1,41
|
|PETKM
|6,16
|1.122.227.906
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,60
|930.851.229
|% 2,87
|
|THYAO
|14,78
|840.041.083
|% 0,00
|
|HALKB
|5,43
|794.314.805
|% 0,74
|
|PETKM
|6,16
|1.122.227.906
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|385.691.536
|% -1,22
|
|HALKB
|5,43
|794.314.805
|% 0,74
|
|GARAN
|9,12
|1.167.868.396
|% -1,41
|
|VAKBN
|4,24
|498.720.948
|% -0,47
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6453
|7,6511
|% 1,58
|
|Euro
|9,0856
|9,0940
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,5421
|10,5950
|% 1,39
|
|Frank
|8,1547
|8,2038
|% 1,20
|
|Riyal
|2,0312
|2,0414
|% 1,47
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,20
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|29,75
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|14,40
|
|Çeyrek
|668
|684
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,12
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:36KONTR
Yüzde 4.29 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 814, 504 adet işlem
-
14:35ERBOS
Yüzde 7.06 oranında artışla 72.00 lira fiyatla işlem gören hissede 317, 848 adet işlem
-
14:34YKSLN
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 000 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 01 kaybederek (% 0.00 ) 1, 631
-
14:33XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 16, 228.00 milyon TL de