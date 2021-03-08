***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
08.03.2021 14:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇTÜZÜK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915902
BIST
14:141.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:147,6450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1130
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:149,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1052
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:14416,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,12
|Açılış
|: 416,41
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:14
|FADE
|11,55
|73.382.320
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.212.054
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.538
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.141.306.016
|% -1,30
|
|PETKM
|6,16
|1.105.140.261
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,70
|917.565.784
|% 2,95
|
|THYAO
|14,75
|823.403.768
|% -0,20
|
|HALKB
|5,44
|780.020.741
|% 0,93
|
|PETKM
|6,16
|1.105.140.261
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,42
|384.416.832
|% -1,63
|
|HALKB
|5,44
|780.020.741
|% 0,93
|
|GARAN
|9,13
|1.141.306.016
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,25
|490.676.940
|% -0,23
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6382
|7,6450
|% 1,50
|
|Euro
|9,0782
|9,0852
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,5451
|10,5980
|% 1,42
|
|Frank
|8,1585
|8,2076
|% 1,25
|
|Riyal
|2,0322
|2,0424
|% 1,52
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-6,46
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.754
|2.825
|27,90
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|13,50
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,75
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|69,51
|69,51
|0,15
|