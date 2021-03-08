***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
08.03.2021 14:33
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇTÜZÜK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915927
BIST
14:221.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:227,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1256
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:229,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1204
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:22415,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,65
|Açılış
|: 415,94
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:21
|TRILC
|12,10
|66.816
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.397.416
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.237.118
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,14
|1.157.830.769
|% -1,19
|
|PETKM
|6,15
|1.119.590.456
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,60
|925.635.038
|% 2,87
|
|THYAO
|14,75
|835.133.655
|% -0,20
|
|HALKB
|5,44
|784.173.848
|% 0,93
|
|PETKM
|6,15
|1.119.590.456
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,43
|384.944.619
|% -1,22
|
|HALKB
|5,44
|784.173.848
|% 0,93
|
|GARAN
|9,14
|1.157.830.769
|% -1,19
|
|VAKBN
|4,25
|494.596.718
|% -0,23
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6511
|7,6556
|% 1,64
|
|Euro
|9,0900
|9,0992
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,5447
|10,5976
|% 1,41
|
|Frank
|8,1607
|8,2098
|% 1,27
|
|Riyal
|2,0333
|2,0435
|% 1,58
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-6,46
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.754
|2.825
|27,90
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|13,50
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,75
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|69,51
|69,51
|0,15
|
Seans Raporu
14:21
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14:34YKSLN
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 000 adet işlem
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14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 01 kaybederek (% 0.00 ) 1, 631
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14:33XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 16, 228.00 milyon TL de
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14:33TDGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 902, 609 adet işlem
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14:32ALCTL
Yüzde 5.56 oranında artışla 40.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 306, 792 adet işlem