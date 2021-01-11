***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.01.2021 13:51
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899766
BIST
13:421.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:427,4326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0594
|Açılış
|: 56,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 55,9900
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:429,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6900
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:42442,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,14
|Açılış
|: 6,02
|
|Önceki Kapanış
|: 6,00
|
6,05
En Düşük
5,77
BIST En Aktif Hisseler13:42
|YAPRK
|88,55
|17.425.200
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.233.279
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.274.773
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|123,00
|1.927.645.323
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.043.110.225
|% 0,79
|
|TCELL
|17,16
|717.079.364
|% 1,84
|
|KOZAA
|17,10
|621.419.691
|% 4,40
|
|PETKM
|5,34
|592.561.869
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,56
|1.043.110.225
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|533.227.524
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,73
|460.101.259
|% 7,48
|
|PETKM
|5,34
|592.561.869
|% 1,52
|
|TSKB
|1,84
|182.987.169
|% 0,00
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4282
|7,4326
|% 0,81
|
|Euro
|9,0412
|9,0522
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0029
|10,0531
|% 0,32
|
|Frank
|8,3189
|8,3691
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,87
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,99
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-21,64
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-10,46
|
|Çeyrek
|710
|726
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|