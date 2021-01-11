***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.01.2021 13:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899771
BIST
15:121.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:127,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0694
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:129,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0325
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:12442,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,24
|Açılış
|: 442,36
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:10
|FROTO
|148,50
|205.895.478
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.430.795
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.672.015
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.421.143
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,00
|2.580.791.658
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.298.853.475
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,66
|899.968.712
|% 3,11
|
|TCELL
|17,10
|813.433.131
|% 1,48
|
|KOZAA
|17,12
|757.916.709
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,66
|899.968.712
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,54
|1.298.853.475
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,69
|513.117.146
|% 5,91
|
|PETKM
|5,31
|667.572.486
|% 0,95
|
|TSKB
|1,83
|225.755.780
|% -0,54
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4373
|7,4415
|% 0,93
|
|Euro
|9,0462
|9,0544
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,9971
|10,0472
|% 0,26
|
|Frank
|8,3180
|8,3681
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9761
|1,9860
|% 0,85
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|
Seans Raporu
15:10
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15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, KOZAL
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15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 25 artarak (% 0.52 ) 1, 390
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15:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, YBTAS, YAPRK, ISBIR, INVEO, INTEM, FORMT, YESIL, UZERB, SUMAS
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15:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, ATSYH, GRNYO
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15:19
BTCIM, TURGG, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında